20 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton 1-0 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Wolves evinde tek golle kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Wolverhampton ile West Ham United karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip Raul Jimenez'in attığı golle 1-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Wolverhampton ile West Ham United, Molineus Stadium'da karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarında canlı yayınlanan mücadeleyi, ev sahibi ekip 58. dakikada Raul Jimenez'in golüyle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Wolverhampton puanını 19'a yükseltti. West Ham ise 23 puanda kaldı.

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