13 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Uruguay 0-1 Arjantin (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Muslera'lı Uruguay Arjantin'e mağlup

Muslera’lı Uruguay Arjantin’e mağlup
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera'nın formasını giydiği Uruguay'ı Angel Di Maria'nın tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

2022 FIFA Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay, sahasında Arjantin'i konuk etti. 10 takımdan oluşan grupta Arjantin, rakibini Angel Di Maria'nın 7. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Uruguay ise 16 puanla 6. sırada kaldı.

Öte yandan Uruguay'da kaleyi 90 dakika boyunca Galatasaraylı Fernando Muslera korurken Arjantin'de ise Lionel Messi 76'da oyuna dahil oldu. Grup lideri Brezilya, Kolombiya'yı yenerek 2022 Katar Dünya Kupası'na Güney Amerika kıtasından katılmayı garantileyen ilk takım olmuştu.

Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girecek ekipler, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

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