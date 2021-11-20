20 Kasım 2021, Cumartesi
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Leicester City 0-3 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. King Power Stadium'da oynanan maçı Chelsea 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller Rüdiger, Kante ve Pulisic'ten geldi. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Leicester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. King Power Stadium'da oynanan maçı Chelsea 3-0 kazanarak ligde 1 haftanın ardından yeniden galibiyet almış oldu.
Chelsea'ye 3 puanı getiren goller 14'te Rüdiger, 28'de Kante ve 71'de Pulisic'ten geldi.
Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Chelsea 29 puanla ligin zirvesindeki yerini korurken, Leicester City ise 15 puanda kaldı.
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