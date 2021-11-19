Watford'da Ozan Tufan şoku! Sakatlığı sebebiyle...

A Milli Futbol Takımı'mızın kampından sakatlığı sebebiyle ayrılan Ozan Tufan'ın Manchester United maçında oynayıp oynamayacağı son antrenmanın ardından belirlenecek. Milli yıldız bu sezon Watford formasıyla 4 karşılaşmada görev aldı.

Watford Kulübü, Milli Takım'da sakatlanan Ozan Tufan'ın, Manchester United maçında oynayıp oynamayacağının son kontrollerin ardından belli olacağını açıkladı.

Sezon başında Fenerbahçe 'den kiralık olarak Watford'ın yolunu tutan 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Premier Lig'de sadece 4 kez forma şansı bulabildi.



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