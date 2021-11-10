West Ham United'ın yüzde 27'lik hissesi Çek milyardere satıldı!

İngiltere Premier Ligi'ne olan yatırımlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak West Ham'ın yüzde 27'lik hissesini Çek milyarder Daniel Kretinsky'nin aldığı aktarıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri



İngiliz posta servisinin en büyük ve Birleşik Krallık'ın ikinci büyük süpermarket zinciri Sainsbury'nin de ikinci büyük hissedarı Kretinsky'nin, Çekiçler lakaplı ulübün kalan hisseleri de satın alma hakkına sahip olduğu bildirildi. Kretinsky kulübün tamamını satın alırkan, David Sullivan ve David Golds'un kulüp üzerindeki kontrollerinin sonu olacak.

Geride kalan 11 haftada 7 galibiyet 2 beraberlikle 23 puan toplayan West Ham United, İngiltere Premier Ligi'nde lider Chelsea ile ikinci Manchester City'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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