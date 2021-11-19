Milan Zlatan Ibrahimovic'e teklif yapacak mı?

Milan'da ilerleyen yaşına rağmen sergilediği futbolla yüksek formunu sürdüren Ibrahimovic için Milan Kulübü yeni bir teklife hazırlanıyor. İtalyanlar, İsveçli futbolcu için 1+1 yıllık yeni teklif sunacak.

İtalya basınında yer alan habere göre; Milan, İsveçli yıldızın sözleşmesini 1+1 şeklinde uzatmaya hazırlanıyor.

Haberde; 40 yaşındaki golcünün, 2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesi İsveç ile turnuvada iz bırakmak için düzenli forma giyme talebini Milan yönetimine bildirdiği belirtildi.

Bu sezon Milan forması ile 8 maça çıkan Ibrahimovic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.



5 yıl sonra milli takıma dönmüştü

İsveç Milli Takımı'na 2016 Avrupa Şampiyonası sonrasında veda eden Zlatan, 5 yıllık aranın ardından geçtiğimiz Mart ayında yeniden milli takıma dönmüştü.

İsveç'in en golcüsü

İsveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Zlatan Ibrahimovic, 118 maçta 62 gole imza attı.

Kariyeri başarılarla dolu

Yıldız futbolcu Ibrahimovic, kariyeri boyunca çıktığı 677 karşılaşmada 392 kez fileleri havalandırdı.

Altı takımla (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG) Şampiyonlar Ligi maçlarında gol atan tek futbolcu unvanına sahip Ibrahimovic, 4 ligde (Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa) 13 kez şampiyonluk yaşayan tek oyuncu konumunda bulunuyor.

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