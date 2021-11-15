15 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'de Norwich City forması giyen Ozan Kabak'ın yeni hocası belli oldu!

Ozan Kabak’ın yeni hocası belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

İngiltere Premier Lig macerasına Liverpool'un ardından Norwich City formasıyla devam eden milli stoper Ozan Kabak'ın yeni hocası belli oldu. 21 yaşındaki stoperin de formasını giydiği İngiliz kulübü, teknik direktörlük görevine Aston Villa'dan ayrılan Dean Smith'in getirildiğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig'de sahne alan milli futbolcularımızdan Ozan Kabak'ın yeni hocası belli oldu. Ligde son sırada bulunan ve 11 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Norwich City'de, teknik direktörlük görevine Dean Smith getirildi.

Son olarak Premier Lig'de Aston Villa'yı çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam, Norwich City ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Dean Smith'in yardımcılığını ise bir dönem Leicester City'yi çalıştıran Craig Shakespeare'in üstleneceği açıklandı.

Aston Villa'yı 2018-2019 sezonunda Championship'ten Premier Lig'e çıkaran ve kulüp rekoru 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Dean Smith, bu sezon ise ligde üst üste 5 yenilgi yaşanmasının ardından takımdan gönderilmişti.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

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