15 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Portekiz 1-2 Sırbistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Portekiz’de Sırbistan mucizesi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 Giriş Tarihi: 15.11.2021

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz sahasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Sırbistan'ın üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Sırbistan Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde etti.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda heyecan son karşılaşmalarla sona erdi.

Grubun iki favorisi Portekiz ve Sırbistan son karşılaşmada karşı karşıya geldi.

Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanan karşılaşma konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Portekiz'in golü 2. dakikada Renato Sanches'den gelirken, Sırbistan'ın golleri 33. Dusan Tadic ve 90. Aleksandar Mitrovic'ten geldi.

Bu skorla Sırbistan puanını 20 yaptı, Portekiz ise 17 puanda kaldı.

Sırbistan Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanırken, Portekiz Play-off'ta mücadele edecek.

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