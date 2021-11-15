15 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Yunanistan 1-1 Kosova (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yunanistan üstünlüğünü koruyamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 Giriş Tarihi: 15.11.2021

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan sahasında Kosova ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Masouras kaydederken, Kosova'nın golü Amir Rrahmani'den geldi.

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan sahasında Kosova'yı konuk etti. Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Pelkas'ın ilk 11'de sahaya çıktığı mücadele 1-1 sona erdi.

Yunanistan'ın golünü 44. dakikada Pelkas'ın asistinde Georgios Masouras kaydetti.

Kosova'nın golü ise 76. dakikada Amir Rrahmani'den geldi.

Bu sonucun ardından Yunanistan grubu 10, Kosova ise 5 puanla tamamladı.
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