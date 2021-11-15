Yunanistan 1-1 Kosova (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz sahasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Sırbistan'ın üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Sırbistan Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde etti.