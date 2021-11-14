14 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United Lingard'ı satış listesine koydu!

ManU Lingard’ı satış listesine koydu!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.11.2021

İngiltere Premier Lig takımlarından Manhchester United, Jesse Lingard için 12 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Lingard, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manhchester United, hücum oyuncusu Jesse Lingard için teklifleri kabul etmeye başladı.

İngiliz basınının haberine göre; West Ham United ve Milan, oyuncu için devreye girdi.

Haberde Manchester United'ın oyuncu için 12 milyon euro talep ettiği yazıldı.

Öte yandan Jesse Lingard'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı West Ham United'a sıcak baktığı aktarıldı.

Lingard, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lihtenştayn - Romanya | CANLI Lihtenştayn - Romanya | CANLI
Liverpool’a 3 isimden kötü haber! Liverpool'a 3 isimden kötü haber!
Ronaldo’dan flaş talep! O teknik adamı istedi Ronaldo'dan flaş talep! O teknik adamı istedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör