2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda İspanya ile İsveç kozlarını paylaştı. Sevilla'da oynanan mücadele İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Boğalar'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Son maçlara lider olarak giren İspanyollar bu sonuçla grubu 19 puanla zirvede tamamladı ve Dünya Kupası biletini kaptı.

15 puanla grubu ikinci sırada bitiren İsveç ise Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak.

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