15 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya 1-0 İsveç (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Morata sahnede! İspanya Dünya Kupası’nda
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 Giriş Tarihi: 15.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son hafta maçında İspanya ile İsveç karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde grupta lider konumda bulunan İspanya, ikinci sıradaki rakibi İsveç'i 85. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 yenerek adını Dünya Kupası'na katılan takımların arasına yazdırdı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda İspanya ile İsveç kozlarını paylaştı. Sevilla'da oynanan mücadele İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Boğalar'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Son maçlara lider olarak giren İspanyollar bu sonuçla grubu 19 puanla zirvede tamamladı ve Dünya Kupası biletini kaptı.

15 puanla grubu ikinci sırada bitiren İsveç ise Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak.

Portekiz'de Sırbistan mucizesi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Yunanistan üstünlüğünü koruyamadı! Yunanistan üstünlüğünü koruyamadı!
Portekiz’de Sırbistan mucizesi! Portekiz'de Sırbistan mucizesi!
İngiltere’de ilginç olay! Stat ışıklarını futbolcu tamir etti İngiltere'de ilginç olay! Stat ışıklarını futbolcu tamir etti
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör