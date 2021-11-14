14 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Kylian Mbappe Fransa-Kazakistan maçında bir ilke imza attı! 36 yıl sonra...

Mbappe bir ilke imza attı! 36 yıl sonra...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında sahasında Kazakistan'ı ağırlayan Fransa, mücadeleden 8-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı. Mücadelede takımı adına 4 gol atan Kylian Mbappe, kariyerinde bir ilke de imza attı. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa ile Kazakistan kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

6, 12, 32 ve 87. dakikalarda takımı adına gol atan Kylian Mbappe, milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

22 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız oyuncu, 1985'te Dominique Rocheteau'dan sonra hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Mbappe ayrıca Fransa formasıyla 22 gole ulaşan en genç futbolcu unvanının da sahibi oldu. Daha önce Thierry Henry 25 yaşındayken bunu başarmıştı.

Fransa Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi! Gol olup yağdılar haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Hollanda’ya Karadağ şoku! Bizim çocuklar için liderlik fırsatı Hollanda'ya Karadağ şoku! Bizim çocuklar için liderlik fırsatı
Norveç evinde puan kaybetti! Norveç evinde puan kaybetti!
Fransa Dünya Kupası’na katılmayı garantiledi! Gol olup yağdılar Fransa Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi! Gol olup yağdılar
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör