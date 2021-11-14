14 Kasım 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Kylian Mbappe Fransa-Kazakistan maçında bir ilke imza attı! 36 yıl sonra...
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında sahasında Kazakistan'ı ağırlayan Fransa, mücadeleden 8-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı. Mücadelede takımı adına 4 gol atan Kylian Mbappe, kariyerinde bir ilke de imza attı. İşte detaylar...
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa ile Kazakistan kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
6, 12, 32 ve 87. dakikalarda takımı adına gol atan Kylian Mbappe, milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
22 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız oyuncu, 1985'te Dominique Rocheteau'dan sonra hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
Mbappe ayrıca Fransa formasıyla 22 gole ulaşan en genç futbolcu unvanının da sahibi oldu. Daha önce Thierry Henry 25 yaşındayken bunu başarmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...