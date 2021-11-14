Kylian Mbappe Fransa-Kazakistan maçında bir ilke imza attı! 36 yıl sonra...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında sahasında Kazakistan'ı ağırlayan Fransa, mücadeleden 8-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı. Mücadelede takımı adına 4 gol atan Kylian Mbappe, kariyerinde bir ilke de imza attı. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa ile Kazakistan kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

6, 12, 32 ve 87. dakikalarda takımı adına gol atan Kylian Mbappe, milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

22 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız oyuncu, 1985'te Dominique Rocheteau'dan sonra hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Mbappe ayrıca Fransa formasıyla 22 gole ulaşan en genç futbolcu unvanının da sahibi oldu. Daha önce Thierry Henry 25 yaşındayken bunu başarmıştı.

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