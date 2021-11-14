Fransa 8-0 Kazakistan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fransa 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi! Gol olup yağdılar

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa ile Kazakistan kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 6, 12, 32 ve 87. dakikalarda Kylian Mbappe, 55 ve 59'da Karim Benzema, 75. dakikada Rabiot ve 84'te penaltıdan Griezmann kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekibin 73. dakikada Diaby'le bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Fransa bitime 1 hafta kala 15 puana yükselerek 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Kazakistan ise 3 puanda kaldı.

D GRUBU PUAN DURUMU

Fransa - 7 maç - 15 puan

Finlandiya - 7 maç - 11 puan

Ukrayna - 7 maç - 9 puan

Bosna Hersek - 7 maç - 7 puan

Kazakistan - 7 maç - 3 puan

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