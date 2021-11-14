Fransa 8-0 Kazakistan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fransa 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi! Gol olup yağdılar
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Fransa sahasında Kazakistan'ı ağırladı. 'Horozlar' mücadeleyi Mbappe (4), Benzema (2), Rabiot ve Griezmann'ın golleriyle 8-0 kazandı ve grup aşamasında bitime 1 hafta kala 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa ile Kazakistan kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 6, 12, 32 ve 87. dakikalarda Kylian Mbappe, 55 ve 59'da Karim Benzema, 75. dakikada Rabiot ve 84'te penaltıdan Griezmann kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekibin 73. dakikada Diaby'le bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Fransa bitime 1 hafta kala 15 puana yükselerek 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Kazakistan ise 3 puanda kaldı.
D GRUBU PUAN DURUMU
Fransa - 7 maç - 15 puan
Finlandiya - 7 maç - 11 puan
Ukrayna - 7 maç - 9 puan
Bosna Hersek - 7 maç - 7 puan
Kazakistan - 7 maç - 3 puan
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...