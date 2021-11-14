14 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa 8-0 Kazakistan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fransa 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi! Gol olup yağdılar

Fransa Dünya Kupası’na katılmayı garantiledi! Gol olup yağdılar
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 Giriş Tarihi: 14.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Fransa sahasında Kazakistan'ı ağırladı. 'Horozlar' mücadeleyi Mbappe (4), Benzema (2), Rabiot ve Griezmann'ın golleriyle 8-0 kazandı ve grup aşamasında bitime 1 hafta kala 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa ile Kazakistan kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 6, 12, 32 ve 87. dakikalarda Kylian Mbappe, 55 ve 59'da Karim Benzema, 75. dakikada Rabiot ve 84'te penaltıdan Griezmann kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekibin 73. dakikada Diaby'le bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Fransa bitime 1 hafta kala 15 puana yükselerek 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Kazakistan ise 3 puanda kaldı.

D GRUBU PUAN DURUMU

Fransa - 7 maç - 15 puan
Finlandiya - 7 maç - 11 puan
Ukrayna - 7 maç - 9 puan
Bosna Hersek - 7 maç - 7 puan
Kazakistan - 7 maç - 3 puan

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