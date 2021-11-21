Inter 3-2 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu gol attı Inter lider Napoli'yi devirdi!
İtalya Ligi'nin 13. haftasında Inter, sahasında lider Napoli'yi 3-2 yendi. Inter'de milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Napoli karşısında penaltıdan gol attı. Bu sonuçla Inter, puanını 28'e yükseltti ve lider Napoli ile arasındaki puan farkını da 4'e düşürdü.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Inter, sahasında lider Napoli'yi 3-2 yendi.
Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan önemli müsabakada, şampiyonluk adaylarından iki takım karşılaştı.
Karşılamanın 17. dakikasında konuk Napoli, Polonyalı oyuncusu Piotr Zielinski ile öne geçti: 0-1.
Inter'den bu gole yanıt, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Hakan Çalhanoğlu, 25. dakikada penaltıdan attığı golle maçta yeniden beraberliği sağladı: 1-1.
Ev sahibi takım, devre sona ermeden 44. dakikada Ivan Perisic ile 2-1 öne geçti.
Inter, ilk yarıyı önde tamamladı.
Ev sahibi takım, maçın 61. dakikasında Arjantinli futbolcusu Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkaran golü attı: 3-1.
Hakan Çalhanoğlu, 62. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.
79. dakikada Napoli'de Belçikalı Dries Mertens, farkı yeniden 1'e indirdi: 3-2.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Inter, puanını 28'e yükseltti ve lider Napoli ile arasındaki puan farkını da 4'e düşürdü.
Napoli de bu sezonki ilk yenilgisini, Milano deplasmanında Inter karşısında yaşadı.
Serie A'nın 13. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Salernitana-Sampdoria: 0-2.
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