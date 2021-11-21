21 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Waalwijk 0-5 Ajax (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ajax gol oldu yağdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Hollanda Eredivisie'nin 13. haftasında Ajax, deplasmanda Waalwijk'i farklı geçti. Mücadeleyi 5-0 kazanan Ajax'a galibiyeti getiren goller Haller (2), Berghuis (2) ve Timber'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Hollanda'nın Ajax takımı, ligde RKC Waalwijk'i 5-0 mağlup etti.

Ligin 13. haftasında, zirve mücadelesi veren Ajax, Mandemakers Stadı'nda RKC Waalwijk'e konuk oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip, 17. ve 83. dakikalarda Sebastien Haller, 42. ve 57. dakikalarda Steven Berghuis, 74. dakikada Jurrien Timber'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Puanını 30'a çıkaran Ajax, ligde averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. 11 puanlı RKC Waalwijk ise 15. sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Beşiktaş, 24 Kasım Çarşamba günü Ajax'ı konuk edecek.

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