Christian Eriksen futbola geri dönüyor! Inter ve Ajax...

Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya maçında kalbinde yaşadığı sorun nedeniyle bir anda yerde kalan Christian Eriksen futbola geri dönüyor. İtalyan ekibi Inter'in bu dönüşe olumlu bakmamasından dolayı eski kulübü Ajax devreye girerek Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya karşısında oynadığı B Grubu ilk maçında kalbinden sorun yaşayan ve o günden bu yana futbol oynamayan Christian Eriksen 'in yeniden futbol sahalarına dönmeye hazırlandığı belirtildi. Serie A 'nın katı sağlık kuralları nedeniyle bu ligde oynaması zor görünen Eriksen, Ajax 'a dönebilir.29 yaşındaki oyuncuya geçen yaz kalp pili taktırdıktan sonra Serie A'da oynaması için yeşil ışık yakılması pek olası değil.Alınan bilgilere göre, İtalya 'da, 2017 yılında güncellenen Kardiyolojik Spor Fitness Organizasyon Komitesi protokolüne göre implante edilmiş bir kalp defibrilatörü ile oynamak yasak. İtalyan makamları, herhangi bir temas veya çarpma cihazı kırabileceğinden, implante edilmiş bir kalp defibrilatörü ile herhangi bir temas sporu yapılmasına izin vermez.Eriksen, Ajax ve Hollandalı defans oyuncusu Daley Blind 'in kalp marş motoru takılıyken oynadığı Eredivisie gibi diğer Avrupa liglerinde oynamaya devam edebilecek.Il Corriere dello Sport'a göre Inter, Eriksen için herhangi bir ödeme almayı beklemiyor, ancak Eriksen'in gidişi, Inter'in yıllık 7,5 milyon avroluk maaşını kurtarmasına olanak tanıyacak.İtalyan gazeteci Nicolo Schira 'nın aktardığı bilgiye göre sağlık kontrollerinin ve kurallarının Serie A'ya nispeten daha az katı olduğu Eredivisie'de top koşturmaya hazırlanan Eriksen ile eski takımı Ajax yakından ilgileniyor. Eriksen 2009-2010 sezonundan 2013-2014 sezonuna dek top koşturduğu Ajax'ta çok sayıda başarı elde etmişti.

Yerine Hakan Çalhanoğlu alınmıştı

Hollanda ekibinden Premier Lig ekibi Tottenham'a transfer olan Eriksen, burada gösterdiği üst düzey performansla Inter'in yolunu tutmuştu. Bilindiği gibi Inter, Eriksen'in beklenmedik sağlık problemi sonrasında kadrosunu Milan ile olan kontratı sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile güçlendirmiş ve Eriksen'in yokluğunu doldurmuştu.

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