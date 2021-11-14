14 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Karadağ 2-2 Hollanda (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hollanda’ya Karadağ şoku! Bizim çocuklar için liderlik fırsatı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 Giriş Tarihi: 14.11.2021

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Karadağ ile Hollanda kozlarını paylaştı. Konuk ekip rakibi ile 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı. Hollanda'nın gollerini Depay 25 ve 54. dakikalarda kaydetti. Karadağ'ın golleri ise Vukotic ve Vujnovic'ten geldi.

A Milli Futbol Takımı'mızla aynı grupta yer alan Hollanda deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

Hollanda'nın gollerini 25 ve 54. dakikalarda Depay kaydetti.

Ev sahibi takımın golleri ise 82. dakikada Vukotic ve Vujnovic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Hollanda puanını 20 yaparken, Karadağ 12 puana yükseldi.

Hollanda son maçında Norveç'i evinde konuk ederken, Karadağ sahasında A Milli Futbol Takımı'mızla karşı karşıya gelecek.
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