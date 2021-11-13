13 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Norveç 0-0 Letonya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Norveç evinde puan kaybetti!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 Giriş Tarihi: 13.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ımızın da yer aldığı G grubunun 9. hafta maçında Norveç ile Letonya karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımızın da yer aldığı G Grubu 9. hafta maçında Norveç ile Letonya karşı karşıya geldi. Grupta A Milli Takım'ımızla yarışan Norveç, sahasında Letonya'ya diş geçiremedi ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Norveç'in 80. dakikada Elyounoussi ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR kontrolü sonrası iptal edildi.

Bu sonucun ardından evinde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Takım'ımız, grupta Norveç'in önünde 2. sırada yer aldı.

Yarışa ortak olduk! İşte güncel puan durumu... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Merih maçın ardından konuştu! Dünya Kupası’na gideceğiz Merih maçın ardından konuştu! "Dünya Kupası'na gideceğiz"
Norveç - Letonya | CANLI Norveç - Letonya | CANLI
Haaland’a rekor maaş! Haaland'a rekor maaş!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör