2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ımızın da yer aldığı G grubunun 9. hafta maçında Norveç ile Letonya karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımızın da yer aldığı G Grubu 9. hafta maçında Norveç ile Letonya karşı karşıya geldi. Grupta A Milli Takım'ımızla yarışan Norveç, sahasında Letonya'ya diş geçiremedi ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Norveç'in 80. dakikada Elyounoussi ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR kontrolü sonrası iptal edildi.

Bu sonucun ardından evinde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Takım'ımız, grupta Norveç'in önünde 2. sırada yer aldı.

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