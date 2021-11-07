West Ham United 3-2 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Liverpool'un 25 maçlık serisi son buldu!
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında West Ham United ile Liverpool karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi West Ham 3-2 kazandı ve rakibinin 25 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde, Liverpool, deplasmanda West Ham United'a 3-2 kaybetti. Bu mağlubiyetle, Liverpool'un 25 maçlık Premier Lig yenilmezlik serisi de sona erdi.
Liverpool kalecisi Alisson'un 4. dakikada kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçen West Ham United'da diğer goller 67. dakikada Pablo Fornals'dan ve 74. dakikada Kurt Zouma'dan geldi. Liverpool'un gollerini ise 41. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 83. dakikada Divock Origi attı.
Bu sonuçla, lider Chelsea'nin 4 puan gerisinde kalan Liverpool, 22 puanla 4. sırada yer alırken West Ham United, 23 puanla 3. sırada bulunuyor.
İngiltere Premier Lig'de günün diğer maçlarında, Leicester City, Leeds United ile 1-1 berabere kaldı, Arsenal, Watford'u 1-0 yenerken Everton ile Tottenham 0-0 berabere kaldı.
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