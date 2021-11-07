07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United 3-2 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Liverpool'un 25 maçlık serisi son buldu!

Liverpool’un 25 maçlık serisi son buldu!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.11.2021

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında West Ham United ile Liverpool karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi West Ham 3-2 kazandı ve rakibinin 25 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde, Liverpool, deplasmanda West Ham United'a 3-2 kaybetti. Bu mağlubiyetle, Liverpool'un 25 maçlık Premier Lig yenilmezlik serisi de sona erdi.

Liverpool kalecisi Alisson'un 4. dakikada kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçen West Ham United'da diğer goller 67. dakikada Pablo Fornals'dan ve 74. dakikada Kurt Zouma'dan geldi. Liverpool'un gollerini ise 41. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 83. dakikada Divock Origi attı.

Bu sonuçla, lider Chelsea'nin 4 puan gerisinde kalan Liverpool, 22 puanla 4. sırada yer alırken West Ham United, 23 puanla 3. sırada bulunuyor.

İngiltere Premier Lig'de günün diğer maçlarında, Leicester City, Leeds United ile 1-1 berabere kaldı, Arsenal, Watford'u 1-0 yenerken Everton ile Tottenham 0-0 berabere kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Milan-Inter | CANLI Milan-Inter | CANLI
Çağlar’lı Leicester 1 puana razı Çağlar'lı Leicester 1 puana razı
Marsilya Metz ile yenişemedi! Cengiz... Marsilya Metz ile yenişemedi! Cengiz...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör