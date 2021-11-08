Milan 1-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu'nun golü Inter'e yetmedi! Milano derbisinde kazanan yok

İtalya Serie A'nın 12. haftasında ezeli rakipler Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun eski takımına karşı forma giydiği ve penaltıdan gol kaydettiği maç, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İtalya Serie A'nın 12. hafta karşılaşmasında Milan sahasında Inter'i konuk etti. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Inter'in golünü 11. dakikada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti. Milan'ın golü ise 17'de de Vrij'den (k.k) geldi. Ayrıca konuk ekip 27. dakikada Lautaro Martinez'in ayağından penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Milan 32 puana yükseldi ve namağlup serisini korudu. Inter ise 25 puana ulaştı.

Ligin 13. haftasında Inter sahasında Napoli'yi ağırlayacak. Milan ise Fiorentina'ya konuk olacak.

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