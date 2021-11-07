Valencia 3-3 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Atl. Madrid uzatmalarda takıldı!
İspanya La Liga'nın 13. haftasında Valencia ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele, Madrid temsilcisinin uzatmalarda yediği gollerle 3-3 eşitlikle sona erdi.
İspanya La Liga'nın 13. hafta karşılaşmasında Valencia ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Madrid temsilcisi 3-1 öne geçse de uzatma dakikalarında yediği 2 golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Atletico Madrid'in gollerini 35. dakikada Luis Suarez, 58'de Griezmann ve 62. dakikada Vrsaljko kaydetti. Valencia'nın golleri ise 50'de Savic (k.k), 90+2. ve 90+6. dakikalarda Hugo Duro kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Valencia 17 puana yükseldi. Atletico Madrid ise 23 puana ulaştı.
Ligin 14. haftasında Valencia deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Atletico Madrid ise Osasuna'yı konuk edecek.
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