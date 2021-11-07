07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan Inter maçında Hakan Çalhanoğlu takımını öne geçirdi!

Milano derbisinde Hakan Çalhanoğlu sahnede!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Milan sahasında Inter'i konuk etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 11. dakikasında kazandığı penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Milan sahasında Inter'i konuk etti. Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Çalhanoğlu, takımının 11. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi. Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla daha önce 1 gol, 2 asist üretmişti.

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