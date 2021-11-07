08 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio 3-0 Salernitana (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Lazio evinde rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Galatasaray'ın grubunda yer alan Lazio sahasında Salernitana'yı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 31. dakikada Immobile, 36. dakikada Pedro ve 69. dakikada Luis Alberto kaydetti.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio, ligde Salernitana ile karşı karşıya geldi.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında oynanan mücadeleyi Lazio 3-0'lık skorla kazandı. Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Immobile, 36. dakikada Pedro ve 69. dakikada Luis Alberto kaydetti.

Bu sonucun ardından Lazio puanını 21'e yükseltti. Salernitana ise 7 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Lazio, kendi sahasında Juventus'u konuk edecek. Salernitana ise Sampdoria ile karşı karşıya gelecek.
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