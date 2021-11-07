07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United 1-1 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Çağlar Söyüncü'lü Leicester 1 puana razı

Çağlar’lı Leicester 1 puana razı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü Raphinha'da gelirken, konuk ekibin golünü Barsen kaydetti.

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde, Leicester City, deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kaldı.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Leeds United'ın 26. dakikada Raphinha ile bulduğu gole Leicester City, 28. dakikada Harvey Barsen ile cevap verdi.

Bu sonuçla, Leicester City, 15 puanla 12. sırada yer alırken Leeds United, 11 puanla 15. sırada bulunuyor.

İngiltere Premier Lig'de aynı saatte başlayan diğer iki maçta ise, Arsenal, Watford'u 1-0 yenerken Everton ile Tottenham 0-0 berabere kaldı.

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