07 Kasım 2021, Pazar
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Milan Inter maçı CANLI İZLE (Milan-Inter canlı anlatım)
İtalya Serie A'nın 12. haftası dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Ligde namağlup durumda olan Milan sahasında Inter'i ağırlıyor. Milan-Inter mücadelesinin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Milan ile Inter kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
MILAN INTER İLK 11'LER
Milan: Tataruşanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure, Kessie, Tonali, Krunic, Diaz, Leao, Ibrahimovic.
Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Lautaro Martinez.
MILAN-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Milan ile Inter arasında oynanan maç saat 22.45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
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