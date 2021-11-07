07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan Inter maçı CANLI İZLE (Milan-Inter canlı anlatım)

Milan-Inter | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

İtalya Serie A'nın 12. haftası dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Ligde namağlup durumda olan Milan sahasında Inter'i ağırlıyor. Milan-Inter mücadelesinin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Milan ile Inter kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

MILAN INTER İLK 11'LER

Milan: Tataruşanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure, Kessie, Tonali, Krunic, Diaz, Leao, Ibrahimovic.

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Lautaro Martinez.


MILAN-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan ile Inter arasında oynanan maç saat 22.45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.


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