Hellas Verona 2-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bundesliga'da Bayern Münih fırtınası esmeye devam ediyor. Bavyera ekibi Union Berlin'i deplasmanda 5-2 mağlup etti. Bayern'in gollerini 15'te penaltıdan ve 23'te Robert Lewandowski, 35'te Leroy Sane, 60'ta Kingsley Coman ve 79'da Thomas Müller attı. Union Berlin'in gollerini ise 43'te Niko Giesselmann ve 65'te Julian Ryerson attı.