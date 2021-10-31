31 Ekim 2021, Pazar
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Evindeki son 4 karşılaşmayı kazanan Hellas Verona, 15 puanla 8. sıraya çıktı. Arka arkaya ikinci maçını kaybeden Juventus, aynı puanla 9. sırada kaldı.
Hellas Verona 2-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Tudor'un takımı Hellas Verona, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 1 ve 14. dakikalarda Giovanni Simeone kaydetti. Konuk ekibin tek golü, 80. dakikada Weston McKennie'den geldi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Hellas Verona, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti.
Serie A'nın 11. haftasında Juventus'u ağırlayan Hellas Verona, 11 ve 14. dakikalarda Giovanni Simeone'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı. Konuk ekibin tek golü, 80. dakikada Weston McKennie'den geldi.
Hellas Verona'da Koray Günter ilk 11'de forma giydi, Mert Çetin ise yedekler arasında yer aldı.
Evindeki son 4 karşılaşmayı kazanan Hellas Verona, 15 puanla 8. sıraya çıktı. Arka arkaya ikinci maçını kaybeden Juventus, aynı puanla 9. sırada kaldı.
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