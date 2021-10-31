31 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona 2-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tudor’un Verona’sı Juventus’a da acımadı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.10.2021

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Tudor'un takımı Hellas Verona, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 1 ve 14. dakikalarda Giovanni Simeone kaydetti. Konuk ekibin tek golü, 80. dakikada Weston McKennie'den geldi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Hellas Verona, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti.

Serie A'nın 11. haftasında Juventus'u ağırlayan Hellas Verona, 11 ve 14. dakikalarda Giovanni Simeone'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı. Konuk ekibin tek golü, 80. dakikada Weston McKennie'den geldi.

Hellas Verona'da Koray Günter ilk 11'de forma giydi, Mert Çetin ise yedekler arasında yer aldı.

Evindeki son 4 karşılaşmayı kazanan Hellas Verona, 15 puanla 8. sıraya çıktı. Arka arkaya ikinci maçını kaybeden Juventus, aynı puanla 9. sırada kaldı.

Bayern deplasmanda beşledi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barcelona yine kazanamadı! Barcelona yine kazanamadı!
Dortmund Köln engeline takılmadı! Dortmund Köln engeline takılmadı!
Bayern deplasmanda beşledi! Bayern deplasmanda beşledi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör