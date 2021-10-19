Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın istediği maaş ortaya çıktı!

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, takımın en başarılı oyuncusu konumunda. 29 yaşındaki oyuncunun talep ettiği maaş, İngiliz kulübü ile anlaşma sağlanmasına engel oluyor. İki taraf arasında bu pazarlıkların nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu. İşte detaylar...

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, 2021-2022 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı. Kırmızılar ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 10 maça çıkan Mısırlı oyuncu, 10 gol ve 4 asiste imza attı.

Üst düzey perfomansın ardından Liverpool ile Salah arasındaki sözleşme yenileme konusu yeniden gündeme taşındı.

Salah'ın sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor ancak 29 yaşındaki futbolcunun yüksek maaş talepleri nedeniyle iki taraf henüz yeni bir anlaşma üzerinde anlaşmaya varamadı.

SALAH'IN ŞU ANKİ MAAŞI NE KADAR?

2018'de Liverpool ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayan Salah, şu anda ayda yaklaşık 237 bin Euro, yani sezon başına yaklaşık 12 milyon Euro kazanıyor.

SALAH'IN MAAŞ TALEPLERİ NELER?

Daily Mirror'a göre Salah'ın menajeri Ramy Abbas, futbolcusunu Liverpool'un en çok kazananı ve Premier Lig'deki en yüksek ücretli oyunculardan biri haline getirecek sözleşme için İngiltere'ye gitti. Abbas, görüşmelerde aylık 592 bin Euro'luk bir sözleşme imzalamayı umuyor.

The Sun'ın verilerine göre, Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo haftalık 480 bin Sterlin(567 bin Euro) ile Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumunda.

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