Union Berlin 2-5 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Bundesliga'da Bayern Münih fırtınası esmeye devam ediyor. Bavyera ekibi Union Berlin'i deplasmanda 5-2 mağlup etti. Bayern'in gollerini 15'te penaltıdan ve 23'te Robert Lewandowski, 35'te Leroy Sane, 60'ta Kingsley Coman ve 79'da Thomas Müller attı. Union Berlin'in gollerini ise 43'te Niko Giesselmann ve 65'te Julian Ryerson attı.
Haftaiçi Almanya DFB Kupası maçında konuk olduğu Borussia Mönchendladbach'a 5-0 yenilerek dikkatleri üzerine çeken Bayern, bu yenilgisinin acısını ligde Union Berlin deplasmanında çıkardı.
Bayern'in gollerini 15'te penaltıdan ve 23'te Robert Lewandowski, 35'te Leroy Sane, 60'ta Kingsley Coman ve 79'da Thomas Müller attı. Union Berlin'in gollerini ise 43'te Niko Giesselmann ve 65'te Julian Ryerson attı. Maçı Bayern Münih 5-2 kazandı.
Bu sonuçla 10 maçta 25 puana ulaşan Bayern, haftayı lider tamamlamayı başardı. Bavyera bölgesi ekibi, bu 10 maçta tam 38 gol atmayı başardı. Polonyalı golcü Lewandowski bu gollerin 12'sini atmayı başardı.
4 maç sonra kaybeden Union Berlin ise 16 puanda kaldı.
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