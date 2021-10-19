19 Ekim 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'ya haip şoku! Mathieu Valbuena...

Benzema’ya hapis şoku! Valbuena...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, hapis şokuyla karşı karşıya. 2015 yılında bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mathieu Valbuena'ya şantaj yaptığı gerekçesiyle uzun süre milli formadan uzak kalan Benzema, yeniden yargılanma şokuyla karşı karşıya kaldı. İşte detaylar...

İspanyol devi Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Karim Benzema'nın başı yine dertte... Golcü oyuncu, Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı Mathieu Valbuena'ya seks videosuyla şantaj yapma girişimi gerekçesiyle yeniden yargılanacak.

Daha önce Versailles Savcılığı, Benzema dahil 5 kişinin (Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass, ve Karim Zenati) söz konusu davayla ilgili Versailles Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiğini açıklamıştı.

Fransızlar'ın ünlü spor gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre; Karim Benzema ve beraberindeki 4 kişi 20 Ekim Çarşamba günü Versailles Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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