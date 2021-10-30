30 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Diego Armando Maradona'nın yaşadığı ev 'Ulusal tarihi yer' ilan edildi!

Maradona’nın evi ’Ulusal tarihi yer’ ilan edildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, geçtiğimiz yıl yaşamını yitirmişti. Efsane futbolcunun yaşadığı ev 'Ulusal tarihi yer' olarak sınıflandırıldı.

Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren ve yaşasaydı bugün 61. yaşını kutlayacak olan Diego Armando Maradona'nın Arjantin'de doğduğu ev, devlet başkanı Alberto Fernandez'in çıkardığı kararnameyle 'Ulusal tarihi yer' olarak sınıflandırıldı.

Maradona'nın doğduğu ev Buenos Aires'e yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olan Villa Fiorito mahallesinde bulunuyor. Efsane futbolcu geçen yıl 25 Kasım'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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