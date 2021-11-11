İrlanda - Portekiz maçı canlı anlatım (İrlanda - Portekizli maçı canlı izle)
2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 9. hafta maçında İrlanda - Portekiz karşı karşıya geliyor. İrlanda - Portekiz maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A grubu 9. hafta mücadelesinde İrlanda ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Grupta 16 puanı bulunan ve lider Sırbistan'ın 1 puan gerisinde yarışını sürdüren Portekiz, bu maçı kazanarak rakibinin önüne geçmek istiyor. Öte yandan 5 puanı bulunan İrlanda ise puan ya da puanlar almanın peşinde. İrlanda - Portekiz maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
İRLANDA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:30'da başlayan İrlanda - Portekiz maçı UEFA TV'den canlı yayınlanıyor.
İRLANDA - PORTEKİZ İLK 11'LER
İrlanda: Bazunu, Coleman, Duffy, Egan, Doherty, Hendrick, Cullen, McGrath, Robinson, Ogbene, Robinson.
Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Pepe, Danilo, Dalot, Nunes, Palhinha, Bruno Fernandes, Guedes, Silva, Cristiano Ronaldo.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...