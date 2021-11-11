İrlanda - Portekiz maçı canlı anlatım (İrlanda - Portekizli maçı canlı izle)

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A grubu 9. hafta mücadelesinde İrlanda ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Grupta 16 puanı bulunan ve lider Sırbistan'ın 1 puan gerisinde yarışını sürdüren Portekiz, bu maçı kazanarak rakibinin önüne geçmek istiyor. Öte yandan 5 puanı bulunan İrlanda ise puan ya da puanlar almanın peşinde. İrlanda - Portekiz maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...





İRLANDA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:30'da başlayan İrlanda - Portekiz maçı UEFA TV'den canlı yayınlanıyor.

İRLANDA - PORTEKİZ İLK 11'LER

İrlanda: Bazunu, Coleman, Duffy, Egan, Doherty, Hendrick, Cullen, McGrath, Robinson, Ogbene, Robinson.

Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Pepe, Danilo, Dalot, Nunes, Palhinha, Bruno Fernandes, Guedes, Silva, Cristiano Ronaldo.

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