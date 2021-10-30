30 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 0-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Man City’e evinde büyük şok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Manchester City ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı konuk ekip Crystal Palace rakibini Zaha'nın 6. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. City mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City, evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadelenin sonunda sürpriz çıktı ve Crystal Palace, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Crystal Palace, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Zaha'nın golüyle üstünlüğü ele geçirdi ve 45+2. dakikada Laporte'nin kırmızı kart görmesiyle Manchester City 10 kişi kaldı. 2. yarıdaki baskısı sonuç vermeyen Manchester City, 88. dakikada Gallagher'ın golüne engel olamadı ve 2-0 mağlup oldu.

Ligde 2. yenilgisini alan ve bu sezon evinde ilk kez kalesinde gol gören Manchester City, 20 puanda kaldı ve lider Chelsea'nın 5 puan gerisine düştü. 2. kez kazanan Crystal Palace ise 12 puanla 13. sıraya yerleşti.

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City deplasmanda Manchester United ile derbide kozlarını paylaşacakken, Crystal Palace ise evinde Wolverhampton'ı ağırlayacak.

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