Granada 1-1 Getafa (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Enes Ünal'ın golü galibiyete yetmedi!
İspanya La Liga'nın 11. haftasında temsilcimiz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe deplasmanda Granda ile karşı karşıya geldi. Enes Ünal takımı adına golünü kaydederken, maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Getafe, milli futbolcu Enes Ünal'ın 35. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ay-yıldızlı oyuncu, bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Ev sahibi Granada, maçın 78. dakikasında Luis Suarez ile penaltı vuruşundan faydalanamazken, 90+7. dakikada Jorge Molina'nın kafa vuruşuyla kaydettiği golle maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.
Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes Ünal, yerini 86. dakikada Jonathan Silva'ya bıraktı.
Ligde son sıradaki Getafe'nin 3 puanı bulunurken, Granada ise 8 puanla 17. durumda yer alıyor.
Diğer yandan İspanyol basını, Getafe'de öne çıkan tek ismin Enes Ünal olduğunu, Türk futbolcunun sezon başına nazaran kendisini geliştirdiğini yazdı.
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