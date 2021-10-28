Celta Vigo 0-2 Real Sociedad (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Sociedad maç fazlasıyla liderliğe yükseldi!

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Celta Vigo sahasında Real Sociedad'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İspanya La Liga'nın 11. hafta karşılaşmasında Celta Vigo ile Real Sociedad kozlarını paylaştı. Mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Isak ve 79'da Elustondo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Celta Vigo 11. hafta sonunda 10 puanda kaldı. Real Sociedad ise 24 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligin 12. haftasında Celta Vigo deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Real Sociedad ise Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ