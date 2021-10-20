20 Ekim 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United'da Steve Bruce dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör kim olacak?

Newcastle’da Steve Bruce dönemi sona erdi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.10.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da Steve Bruce dönemi sona erdi. İngiliz kulübünün, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun başı çektiği konsorsiyum tarafından satın alınmasının ardından takımın başına kimi getireceği ise merak konusu.

İngiltere Premier Lig ve Avrupa futboluna yakın zamanda damga vurması beklenen Newcastle United'da, teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada İngiliz menajere teşekkür edildi.

Bu kararın ardından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun başı çektiği konsorsiyum tarafından satın alınan ve yıldız oyuncuları transfer etmesi beklenen Newcastle United'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu.

İngiliz ekibiyle ise şuanda adı geçen menajerler şu şekilde;

Antonio Conte
Steve Gerrard
Brendan Rodgers
Roberto Martinez
Unai Emery
Paulo Fonseca

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Zidane ManU yolcusu! Zidane ManU yolcusu!
Salah’ın istediği maaş ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam Salah'ın istediği maaş ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam
Benzema’ya hapis şoku! Valbuena... Benzema'ya hapis şoku! Valbuena...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör