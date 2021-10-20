Newcastle United'da Steve Bruce dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör kim olacak?
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da Steve Bruce dönemi sona erdi. İngiliz kulübünün, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun başı çektiği konsorsiyum tarafından satın alınmasının ardından takımın başına kimi getireceği ise merak konusu.
İngiltere Premier Lig ve Avrupa futboluna yakın zamanda damga vurması beklenen Newcastle United'da, teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada İngiliz menajere teşekkür edildi.
Bu kararın ardından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun başı çektiği konsorsiyum tarafından satın alınan ve yıldız oyuncuları transfer etmesi beklenen Newcastle United'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu.
İngiliz ekibiyle ise şuanda adı geçen menajerler şu şekilde;
Antonio Conte
Steve Gerrard
Brendan Rodgers
Roberto Martinez
Unai Emery
Paulo Fonseca
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