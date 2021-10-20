Newcastle United'da Steve Bruce dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör kim olacak?

İngiltere Premier Lig ve Avrupa futboluna yakın zamanda damga vurması beklenen Newcastle United'da, teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada İngiliz menajere teşekkür edildi.

Bu kararın ardından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun başı çektiği konsorsiyum tarafından satın alınan ve yıldız oyuncuları transfer etmesi beklenen Newcastle United'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu.

İngiliz ekibiyle ise şuanda adı geçen menajerler şu şekilde;

Antonio Conte

Steve Gerrard

Brendan Rodgers

Roberto Martinez

Unai Emery

Paulo Fonseca

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