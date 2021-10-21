21 Ekim 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann corona virüsüne yakalandı

Nagelsmann corona virüsüne yakalandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Bundesliga devi Bayern Münih'i çalıştıran Alman teknik direktör Julian Nagelsmann, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Alman ekibi Bayern Münih'in Teknik Direktörü Julian Nagelsmann korona virüse yakalandı. UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Portekiz'de Benfica'yı 4-0 mağlup eden Bayern Münih'te Teknik Direktör Nagelsmann takımının başında gribal enfeksiyon sebebiyle yer almamıştı. Alman ekibinden yapılan açıklamada 34 yaşındaki teknik adamın aşılarını olmasına rağmen korona virüs testinin pozitif çıktığı ve Portekiz'den ambulans uçakla Almanya'ya döneceği belirtildi.

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