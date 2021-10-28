FIFA'nın Dünya Kupası planına Güney Amerika'dan rest! "Katılmayız"
FIFA'nın 2 yılda 1 yapmayı planladığı Dünya Kupası için dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu tepkilere son olarak Güney Amerika Futbol Federasyonu CONMEBOL de katıldı. 10 CONMEBOL üyesi, iki yılda bir yapılacak bir turnuvaya karşı olduklarını açıkladı.
Arsene Wenger'in Futbol Gelişim Direktörlüğü'nü yaptığı FIFA'da gündem dört yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nın iki yılda bire düşürmek. Aralık ayında bu konu hakkında bir sempozyum düzenleyecek olan organizasyona daha şimdiden çok fazla tepki gelmeye başladı.
UEFA, Avrupa'nın büykü ligleri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) dahil herkesin karşı çıktığı bu organizasyona bir tepki de Güney Amerika Futbol Federasyonu CONMEBOL'den geldi. Paraguay'da bu konuyu görüşmek üzere toplanan 10 CONMEBOL üyesi, iki yılda bir yapılacak bir turnuvaya karşı olduklarını açıkladı.
CONMEBOL'den yapılan açıklamada "FIFA'nın önerdiği bir değişimin hiçbir faydası, sebebi ve mantığı bulunmamaktadır." denirken, 10 ülke federasyonunun da Dünya Kupası'nın 2 yılda 1'e düşmesi halinde bu turnuvaya katılmayacaklarının altı çizildi.
Daha önce UEFA ve aralarında Serie A ve İngiltere Premier League gibi liglerin temsilcileri de bu turnuvaya ve uluslararası turnuvalarda oluşacak fikstür değişikliklerine kesinlikle karşı olduklarını açıklamıştı.
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