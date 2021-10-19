19 Ekim 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Bomba iddia! Zinedine Zidane Manchester United yolcusu

Zidane ManU yolcusu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in performansı tartışılıyor. Kırmızı Şeytanlar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre takımın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Zinedine Zidane'ı önerdiği ifade edildi.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalardaki performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor...

Ligin son üç haftasında sadece bir puan alabilen Kırmızı Şeytanlar'da, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer sorgulanmaya başlandı.

Ada basınında, Norveçli teknik adamın sezon başında Juventus'tan transfer edilen Cristiano Ronaldo ile de arasının bozuk olduğu yazılıyor.

İspanyol televizyon kanalı Mega'da, Manchester United ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Kanalda, Ronaldo ve Zinedine Zidane'ın Manchester ekibinde yeniden buluşabileceği konuşuldu.

Portekizli futbolcunun tavsiyesi üzerine Manchester Unitedl'ı yetkililerin de, Real Madrid'in eski çalıştırıcısı Zidane'la görüştüğü öne sürüldü.

49 yaşındaki Zidane, Ronaldo'nun yanı sıra Raphael Varane ile de Real Madrid'te unutulmaz başarılara imza atmıştı.

ManU'nun yıldızlarından Paul Pogba da daha önce Zinedine Zidane ile çalışmak için Real Madrid'e gitmeyi istediğini belirtişti.

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