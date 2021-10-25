25 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United Liverpool maçı sonrası Cristiano Ronaldo'dan flaş paylaşım!

Ronaldo’dan flaş paylaşım!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United sahasında Liverpool'u ağırladı ve mücadeleden 5-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Maçın ardından Kırmızı Şeytanlar'ın dünya yıldızı Cristiano Ronaldo flaş bir paylaşım yaptı.

Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo , Liverpool'a 5-0 yenildikleri maç sonrası kişisel Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Ronaldo alınan sonuçta sorumlunun futbolcular olduğunu söyleyerek taraftarlar için daha iyi sonuçlar almaları gerektiğini söyledi.

Ronaldo şu ifadeleri kullandı:

Bazen uğruna savaştığınız sonuçları elde edemiyorsunuz. Bazen tabeladaki sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Bundan sadece biz sorumluyuz çünkü suçlanacak başka kimse yok. Taraftarımız inanılmazdı ve bizi her zaman desteklediler. Daha fazlasını hak ediyorlar. Onlar için yapmanın zamanı geldi.

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