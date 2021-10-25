Manchester United-Liverpool maçında Mohamed Salah tarihe geçti! Cristiano Ronaldo...
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool, deplasmanda konuk olduğu Manchester United'ı 5-0'lık skorla adeta ezip geçti. Müthiş karşılaşmada Mohamed Salah tarihe geçerken, ManU'nun yıldızı Cristiano Ronaldo ise maç sırasında çok sinirlendi. Mücadelede bir de kırmızı kart çıkarken, tribünlerden de flaş bir hamle geldi. İşte Manchester United - Liverpool maçından öne çıkan detaylar...
İngiltere Premier Lig'in 9'uncu haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleyi konuk ekip Liverpool 5-0 kazanırken, Mohamed Salah attığı 3 golle maça damgasını vurdu. Kırmızılar'ın diğer golleri ise Naby Keita ve Diego Jota'dan geldi.
İKİ İSME PROTESTO
İkinci golde yapılan hata sonrası Manchester United'ın savunma oyuncuları Maguire ile Lindelöf için Old Trafford tribünlerinden protesto sesleri yükseldi.
RONALDO ÇOK KIZDI!
ManU'nun dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ise üst üste yenilen gollerin ardından çok sinirlendi. Portekizli futbolcu, takım arkadaşlarına saha içerisinde büyük tepki gösterdi. Ronaldo'nun bu hareketi kameralara yansıdı.
SALAH, OLD TRAFFORD'DA TARİHE GEÇTİ!
Opta'nın verilerine göre; Manchester United, Premier Lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısını dört farkla mağlup tamamladı (0-4 vs Liverpool). Opta'nın verilerine göre; Mohamed Salah, Nisan 2003'ten (Ronaldo) bu yana Manchester United deplasmanında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Mısırlı yıldız ayrıca, Premier Lig'deki gol sayısını 107'ye çıkarıp 'Premier Lig'in en golcü Afrikalı futbolcusu' oldu. Önceki rekor Drogba'daydı. Öte yandan Sporx'in verilerine göre; Liverpool, 1936'dan sonra ilk kez Manchester United'a 5 gol attı.
TRİBÜNLERİ TERK ETTİLER
Karşılaşmada dakikalar 55'i gösterdiğinde ise eşine az rastlanır bir protesto yaşandı. Manchester United taraftarlarının büyük çoğunluğu tribünleri terk ederken, bu anlar büyük şaşkınlık yarattı.
POGBA KIZARDI
Manchester United'da karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Paul Pogba, yalnızca 14 dakika sahada kalabildi. Fransız orta saha yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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