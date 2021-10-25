25 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg'da Mark van Bommel dönemi sona erdi! "Hayal kırıklığına uğradım"

Mark van Bommel: Hayal kırıklığına uğradım
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da teknik direktör Mark van Bommel dönemi sona erdi. Hollandalı teknik adam yaptığı açıklamada hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, teknik direktör Mark van Bommel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Wolfsburg Sportif Direktörü Jörg Schmadtke, 44 yaşındaki teknik direktörle aralarında birleştirici faktörlerden daha fazla ayırıcı faktör olduğunu vurgulayarak, "Takımın zorlu durumundan çıkmasına olan inancı eksikti ve iş birliğini sona erdirmeye karar vermemize neden oldu. Mark'a hem sporda hem de özel hayatında en iyisini diliyoruz." dedi.

"BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORDUM"

Teknik direktör Mark van Bommel ise kulübün verdiği kararın kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Karar beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü birlikte başarıya giden yola geri dönmeyi başaracağımıza inanıyordum. Takımın, işleri tekrar hızlı bir şekilde tersine çevirmeyi başarmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Wolfsburg ligin 9. haftasında 13 puanla 9. sırada bulunuyor.

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