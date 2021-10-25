25 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona-Real Madrid maçının ardından taraftarlar Ronald Koeman'ın arabasına saldırdı

Barcelonalı taraftarlardan Koeman’ın arabasına saldırı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

İspanya La Liga'nın 10. haftası "El Clasico"ya sahne oldu. Barcelona sahasında Real Madrid'i konuk ederken, eflatun-beyazlılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Barcelonalı taraftarlar teknik direktör Ronald Koeman'ın arabasına saldırdı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında oynanan ve "El Clasico" olarak adlandırılan maçta, sahasında Real Madrid'e 2-1 yenilen Barcelona'nın bir grup taraftarı, Nou Camp Stadı'ndan çıkarken teknik direktör Ronald Koeman'ın arabasına saldırdı.

Koeman, karşılaşmanın ardından evine gitmek için Nou Camp Stadı'ndan çıkışta kendisini kapıda bekleyen bir grup taraftarın saldırısına uğradı.

Taraftarlar, tekmeleyerek ve yumruklayarak arabayı durdurmaya çalıştı, Hollandalı teknik direktöre hakaret etti.

Kısa süren olay anında oldukça soğukkanlı davranan Koeman, aracıyla yavaş yavaş ilerleyerek stadyumdan ayrıldı.

Olay sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Barcelona Kulübü, "Teknik direktörümüzün Nou Camp'dan ayrılırken yaşadığı şiddetli ve aşağılayıcı eylemleri kamuoyu önünde kınıyoruz. Kulüp, bu tür talihsiz olayların bir daha yaşanmaması için güvenlik ve disiplin tedbirleri alacaktır." ifadesini kullandı.

Koeman, El Clasico'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Real Madrid'den daha aşağı bir takım olmadığımızı gösterdik. Küçük detaylar maçın kaderini belirliyor. Fırsatlar yakaladık ama yazık oldu. Bu bir El Clasico. O yüzden kaybetmek 3 puandan daha fazla anlam taşıyor ama üzülecek çok fazla zaman yok. Ayağa kalkmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Bugün üzülebiliriz ama yarından itibaren bir sonraki maçımıza hazırlanmalıyız." dedi.

El Clasico'da gülen taraf Real Madrid! haberin devamı

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