West Ham United Tottenham maç sonucu: 1-0 (West Ham United Tottenham maç özeti)

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasındaki Londra derbisinde West Ham United ile Tottenham Londra Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 72. dakikada Michail Antonio'nun attığı golle 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

West Ham United bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Tottenham ise 15 puanda kaldı.

Premier Lig'in 10. haftasında West Ham United, 31 Ekim Pazar günü TSİ 19.30'da Aston Villa'ya konuk olacak. Tottenham ise 30 Ekim Cumartesi günü aynı saatte Manchester United'ı ağırlayacak.

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