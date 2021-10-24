24 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Marsilya PSG maçı canlı anlatım (Marsilya PSG Paris Saint-Germain canlı izle)

Marsilya - PSG | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geliyor. Marsilya - PSG maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 11. haftanın öne çıkan maçında Marsilya ile PSG kozlarını paylaşıyor.

Marsilya, topladığı 18 puanla 4. sırada yer alırken, 28 puanı bulunan PSG zirvede bulunuyor.

Marsilya forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başladı.

MARSİLYA - PSG İLK 11'LER

Marsilya: Lopez, Saliba, Caleta-Car, Peres, Rongier, Kamara, Guendouzi, Lirola, Türkiye Bayrağı Cengiz Ünder, Payet, Milik

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Veratti, Danilo, Di Maria, Messi, Neymar, Mbappe


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