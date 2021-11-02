SPOR HABERLERİ - Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona'da Xavi sesleri! Görüşme tarihi belli oldu

İspanya La Liga devlerinden Barcelona'da, teknik direktör Ronald Koeman ile yollar ayrılmıştı. Katalan devinde teknik direktörlük koltuğuna ise kulübün efsane futbolcularından Xavi'nin getirilmesi bekleniyor. İspanyol basını, Barcelona yönetiminin görüşme için Katar'a gideceğini yazdı. İşte detaylar...

İspanya La Liga ekibi Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın ayrılığı sonrasında gözler, kulübün efsanesi Xavi'ye dönmüştü.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Katalan ekibi Xavi ile her konuda anlaşma sağladı. Ancak şu anda Al Sadd'da görev yapan 41 yaşındaki teknik adamın, takımın başına geçmesi için kulüplerin anlaşması gerektiği de ifade edildi.

İspanyol basınından gelen bir başka iddiada ise; Barcelona kulüp yetkililerinin Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacağı maç sonrasında Katar'a gideceği belirtildi. Katar'ın Doha kentine gidecek olan yetkililer arasında başkan Joan Laporta'nın yer almayacağı ifade edildi.

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