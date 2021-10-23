23 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 3-1 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arsenal 3 puanı 3 golle aldı!

Arsenal 3 puanı 3 golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasının açılış maçında Arsenal sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Mücadeleyi 'Topçular' 3-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Partey, 45+6'da Aubameyang ve 56'da Emile Smith Rowe kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 82. dakikada Jacob Ramsey'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 14 puana yükseldi. Aston Villa'nın galibiyet hasreti 3 maça yükselirken 10 puanda kaldı.

Ligin 10. haftasında Arsenal, Leicester City deplasmanına çıkacak. Aston Villa ise West Ham United'ı konuk edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Chiellini’den çarpıcı Ronaldo sözleri! Chiellini'den çarpıcı Ronaldo sözleri!
Nagelsmann corona virüsüne yakalandı Nagelsmann corona virüsüne yakalandı
Newcastle’da Steve Bruce dönemi sona erdi! Newcastle'da Steve Bruce dönemi sona erdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör