Arsenal 3-1 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arsenal 3 puanı 3 golle aldı!
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasının açılış maçında Arsenal sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Mücadeleyi 'Topçular' 3-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Partey, 45+6'da Aubameyang ve 56'da Emile Smith Rowe kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 82. dakikada Jacob Ramsey'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 14 puana yükseldi. Aston Villa'nın galibiyet hasreti 3 maça yükselirken 10 puanda kaldı.
Ligin 10. haftasında Arsenal, Leicester City deplasmanına çıkacak. Aston Villa ise West Ham United'ı konuk edecek.
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