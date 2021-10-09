Andorra - İngiltere 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında Andorra ile İngiltere arasında oynanacak maç öncesi statta yangın çıktı. La Vella Ulusal Stadyumu'ndaki VAR monitörünün patlaması sebebiyle yedek kulübesine de sıçrayan yangın, kısa süreli bir panik yaşattı.