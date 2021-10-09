09 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Andorra - İngiltere 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Andorra - İngiltere maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 Giriş Tarihi: 09.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İngiltere deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçında ardından İngiltere 16 puanla liderliğini sürdürürken, Andorra 3 puanla 5. sırada bulunuyor. Andorra-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Andorra - İngiltere maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz... .

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Andorra ile İngiltere, Estadi Nacional'de karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Andorra, topladığı 3 puanla 5. sırada yer alıyor. 16 puanı bulunan İngiltere ise lider konumda.

ANDORRA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak Andorra - İngiltere maçı 9 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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