09 Ekim 2021, Cumartesi
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2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak Andorra - İngiltere maçı 9 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Andorra - İngiltere 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İngiltere deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçında ardından İngiltere 16 puanla liderliğini sürdürürken, Andorra 3 puanla 5. sırada bulunuyor. Andorra-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Andorra - İngiltere maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz... .
2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Andorra ile İngiltere, Estadi Nacional'de karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi Andorra, topladığı 3 puanla 5. sırada yer alıyor. 16 puanı bulunan İngiltere ise lider konumda.
ANDORRA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak Andorra - İngiltere maçı 9 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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