23 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton Manchester City maç sonucu: 1-4 (Brighton Manchester City maç özeti)

City Brighton’ı rahat geçti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, deplasmanda Brighton'ı Foden (2), İlkay ve Mahrez'in golleriyle 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Premier Lig'in 9. haftasında Brighton, Manchester City'yi konuk etti.

Konuk takım, 13. dakikada İlkay Gündoğan, 28 ve 31. dakikalarda Phil Foden ve 90+5. dakikada Riyad Mahrez'in golleriyle 4-1 galip geldi. Brighton'ın tek golünü 81. dakikada penaltıdan Alexis Mac Allister attı.

Bu sonuçla Manchester City, 20 puana ulaşarak ikinci sırada yer aldı. Brighton ise 15 puanla 4. sırada kaldı.

Öte yandan milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği Watford, Everton'a konuk olduğu mücadeleyi 5-2 kazandı. Ozan Tufan, 64 dakika sahada kaldı. Ligde Crystal Palace-Newcastle United ve Leeds United-Wolverhampton karşılaşmaları 1-1, Southampton-Burnley maçı ise 2-2 beraberlikle sona erdi.

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