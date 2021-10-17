17 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 0-1 West Ham United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | West Ham deplasmanda kazandı!

West Ham deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Everton ile West Ham United karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Everton sahasında West Ham United'ı konuk etti. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

West Ham'a galibiyeti getiren golü 74. dakikada Angelo Ogbonna kaydetti.

Bu sonuçla birlikte West Ham 14 puana yükseldi, Everton ise 14 puanda kaldı.

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