17 Ekim 2021, Pazar
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Everton 0-1 West Ham United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | West Ham deplasmanda kazandı!
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Everton ile West Ham United karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Everton sahasında West Ham United'ı konuk etti. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.
West Ham'a galibiyeti getiren golü 74. dakikada Angelo Ogbonna kaydetti.
Bu sonuçla birlikte West Ham 14 puana yükseldi, Everton ise 14 puanda kaldı.
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