06 Ekim 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'a zamlı teklif!

Dortmund Haaland için tüm şartlarını zorluyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland için Alman ekibinden flaş bir hamle geldi. Dortmund, Haaland'ın yıllık net 8 milyon euro maaşını 15 milyon euro'ya çevirme teklifinde bulundu.

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı kulüpte tutmak için yeni bir sözleşme teklifi sunduç.

Bild'de yer alan habere göre; Dortmund, yıllık net 8 milyon euro kazanan Haaland'a 15 milyon euro maaş kazanacağı bir teklif sundu. Haaland'ın 2023'e kadar olan sözleşmesi ise 2024'e kadar uzatma teklifi de götürüldü.

Bu teklifle birlikte Haaland'ın 75 milyon euro olan serbest kalma maddesinin de kaldırılması şartı sunuldu.

Haaland'a bunun dışında kendi krampon sponsorunun Dortmund'un forma sponsoruyla değiştirilmesi ve daha yüksek ücret kazanması için aracılık yapılacağı sözü verildi.

Ocak 2020'de 20 milyon euro bonservis karşılığı Salzburg'tan Dortmund'a transfer olan 21 yaşındaki Norveçli golcü, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 11 gol atıp 4 asist yaptı.
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